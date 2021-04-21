وسائل إعلام أمريكية: مقتل شخص بنيران شرطي في ولاية أوهايو

2021/04/21 | 02:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد موقع "نيويورك بوست" الأمريكي بمقتل شخص بنيران شرطي في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو.

ووقع إطلاق النار المميت في منطقة ليجن لاين بكولومبوس بعد أن تم استدعاء الضباط هناك لفض أعمال شغب.

وتم نقل الشخص الذي أصيب بالرصاص إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفي في وقت لاحق، بينما أكدت الشرطة عدم تسجيل إصابات بين ضباطها.

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