2021/04/21 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، اتصالا بأسرة جورج فلويد، بعد أن أدانت هيئة محلفين الشرطي السابق، ديريك شوفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خطوة عملاقة نحو أميركا أكثر عدلا".. بايدن يعلق على إدانة قاتل فلويد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خطوة عملاقة نحو أميركا أكثر عدلا".. بايدن يعلق على إدانة قاتل فلويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).