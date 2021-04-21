"لا تصب بمصلحتنا".. تشيلسي يؤكد الانسحاب من بطولة السوبر الأوروبية 

2021/04/21 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نادي تشيلسي، الثلاثاء، بدء إجراءات الانسحاب من بطولة "سوبر ليغ"، لينضم إلى خمسة فرق أخرى أكدت اتخاذها الخطوة ذاتها.

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