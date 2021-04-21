بايدن يعلق على الحكم بحق قاتل فلويد

2021/04/21 | 03:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الحكم القضائي بحق الشرطي السابق، ديريك شوفين، قاتل المواطن الأسمر، جورج فلويد، "عادلا وخطوة إلى الأمام وقد يكون منعطفا مهما".وقال بايدن، خلال اتصال هاتفي مع عائلة فلويد عقب إدانة شوفين: لا شيء يمكن أن يعالج كل ما حدث، لكن تم تحقيق عدالة ما على الأقل".وأضاف بايدن خلال المكالمة، التي تم نشر شريط فيديو يوثقها من قبل محامي عائلة فلويد، بين كرامب: "مذنب في كل البنود الـ3، هذا مهم جدا".وشدد الرئيس الأمريكي، متطرقا إلى مسألة الإصلاح في نظام الشرطة بالولايات المتحد: "هناك عمل كبير يجب أن نقوم به".

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