البيت الوطني يكشف كواليس ليلة بابل: موقف قوى تشرين سيحسم قبل شهر من الانتخابات

2021/04/21 | 03:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشف رئيس حزب "البيت الوطني" حسين الغرابي، الأربعاء، تفاصيل حول اجتماع القوى السياسية المنبثقة من الاحتجاجات العراقية في محافظة بابل.

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وقال الغرابي في مداخلات عبر تطبيق "كلابهاوس" تابعها "ناس"، (21 نيسان 2021)، إن الاجتماع "شهد مناقشات واسعة حول الانتخابات المبكرة وقرار المشاركة من عدمها بالنسبة للقوى السياسية الجديدة"، مؤكداً أنّ "القوى المجتمعة اتفقت بشكل واضح على ضرورة تحقق شروط محددة وتوافر بيئة ممكنة للمشاركة".

وأضاف الغرابي، أنّ "الشروط تركزت في موضوعي البيئة والعدالة الانتخابية، عبر التأكيد على ضرورة تحييد المال السياسي والنفوذ الذي تحظى به قوى السلطة، فضلاً عن السلاح"، مبيناً أنّ "المجتمعين وجهوا رسالة إلى الأمم المتحدة لممارسة دورها الحقيقي في التمهيد لانتخابات عادلة".

وأوضح الغرابي، أنّ أهمية الاجتماع "تكمن في التوصل إلى اتفاقات أولية بين القوى الناشئة حول نقاط أساسية عبر عنها البيان"، مؤكداً أنّ "الاجتماع لم يضع فيتو على مشاركة أي من القوى الأخرى المنبثقة من الاحتجاجات".

وكشف الغرابي، أنّ "القوى السياسية المنبثقة من الاحتجاجات ستعقد سلسلة اجتماعات أخرى بدءاً من الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنّ القرار حول الانتخابات "سيحسم قبل شهر فقط من موعدها في تشرين الأول/أكتوبر".

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