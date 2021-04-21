"العلاقة" بين مسلسل "الطاووس" وقضية "الفيرمونت".. ردود أفعال مختلفة ومسؤول عن الإنتاج يتحدث للحرة

2021/04/21 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما بين ليلة وضحاها، شغل مسلسل "الطاووس"، الرأي العام، لتشابه أحداثه مع قضية "الفيرمونت" المتهم فيها عدد من الشباب أبناء رجال أعمال كبار في مصر باغتصاب فتاة، قبل عدة سنوات لكنها ظهرت في يوليو 2020 بعد رفع المجني عليها دعوى قضائية.

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