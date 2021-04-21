الرئيس الصيني سيشارك في قمة بايدن المناخية

2021/04/21 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، سيشارك في قمة المناخ التي يستضيفها الرئيس الأميركي، جو بايدن، وتعقد افتراضيا هذا الأسبوع، على الرغم من أن منسوب التوتر السياسي بين البلدين لا يزال مرتفعا.

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