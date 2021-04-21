تقرير: قراصنة صينيون تجسسوا على أهداف أميركية وأوروبية

2021/04/21 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجموعة "فاير آي"، البارزة في مجال الأمن السيبراني، الثلاثاء، عن أن قراصنة صينيين يشتبه في أنهم مدعومين من الدولة استغلوا أجهزة الشبكات المستخدمة على نطاق واسع للتجسس لأشهر على عشرات الأهداف الحكومية وصناعة الدفاع والقطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا.

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