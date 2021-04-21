بوتين وإردوغان والسيسي.. الشركاء الثلاثة 

2021/04/21 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "توصّل بوتين وإردوغان والسيسي على ما يبدو إلى نتيجة مفادها أن هناك مصيرا واحدا ينتظرهم"

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