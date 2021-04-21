نحن والملح والموت - عباس علي العلي

2021/04/21 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الأرض التي أنتجت زهر الياسمينوصار منها كل شيء حيهي التي يأكلها الملح أحيانافتموت عطشىالملح ليس مجرما بالطبعالماء ليس مذنبا بالطبعالأرض ذاتها ليست ملامةهناك فاعل مجهولينبئناأن الحياة مثل مسبحة الكاهنتدور بين أصابعهالحبة الأولى تنزل وتنزل رويداحتى تصبح الأخيرةوأنامل المسبح لا تكلنموت ثم نحياونعود للموت مرة أخرىلا تكل المسبحة من الدوران< ......





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