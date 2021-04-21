حول اختيار جنس الجنين واجهاض الاناث - شيرين عبدالله

2021/04/21 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شيرين_عبدالله 21.3.2021يبدأ العنف ضد المراة طويلا قبل ولادتها.



يعير المجتمع الذكوري المعاصر اهتماما اكبر بالجنين الذكر عوضا عن الانثى.



تواجه الانثى منذ اليوم الاول لتكوينها معركة البقاء او الموت، واحيانا يتم اجهاضها مبكرا، لا لسبب سوى لكونها انثى.



تشهد الطفلة الانثى بعد ولادتها وفي كل يوم من حياتها هذه المآساة وتعيش دونيتها، وترى طوال حياتها ظواهر العنف والتمييز الجنسي ضدها وضد مثيلاتها.



العنف ضد الاناث، وا ......





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