ثكنة -رابعة- الإرهابية… لكي لا ننسى! - فاطمة ناعوت

2021/04/21 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaootشعورٌ مُرٌّ احتلّني وأسرتي، ونحن نشاهد مسلسل "الاختيار2" الذي يوثّق أول رصَاصة انطلقت من بنادق ثكنة رابعة الإرهابية نحو صدر الملازم أول/ "محمد جودة" الذي نال الشهادة وهو ينادي في الجماعة الإرهابية للخروج من الطريق الآمن قبيل فض اعتصام رابعة المسلّح، الذي دام أربعين يومًا؛ يبثُّ الرعبَ في قلوب المصريين ويهدد بحرق الأرض إن لم يعد “مرسي الع ......





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