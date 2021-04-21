بينهم ليوناردو دي كابريو.. نجوم هوليوود يدعون بايدن لعدم عقد صفقة بيئية مع البرازيل

2021/04/21 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عشرات من المشاهير الأميركيين والبرازيليين، بمن فيهم الممثل السينمائي ليوناردو دي كابريو ونجمة البوب كاتي بيري والموسيقي جيلبرتو جيل، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الامتناع عن أي صفقات بيئية مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

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