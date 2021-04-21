2021/04/21 | 07:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علماء يحذرون من خطورة طفرة كورونا الهندية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 07:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يحذرون من خطورة طفرة كورونا الهندية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يحذرون من خطورة طفرة كورونا الهندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).