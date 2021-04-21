قصة الولايات المتحدة (22) – الكساد العظيم - محمد زكريا توفيق

2021/04/21 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الكساد العظيمجنوب حي مانهاتن بمدينة نيويورك، يقع شارع ضيق صغير، وسط عمارات عالية معظمها مكاتب.



اسمه "وول ستريت".



بعد ظهر يوم خميس في أكتوبر 1929، وجد عامل نظافة خارج نافذة طابق علوي في شارع وول ستريت، عيون أربعة من رجال الشرطة تحدق فيه.



وصلوا لكي يمسكوا به.



صاح أحدهم: "لا تقفز"."ليس الأمر بهذا السوء"، "من الذي سيقفز؟"، تساءل العامل باستغراب.



"أنا هنا لكي أنظف زجاج النوافذ".



لفهم ما ......





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