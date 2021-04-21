وزارة الزراعة: شركات صينيَّة ترغب بالاستثمار في العراق

2021/04/21 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة وجود رغبة لدى شركات صينية بالاستثمار في العراق بالقطاع الزراعي، مؤكدة ضرورة ان تكون الأيدي العاملة "عراقية".

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "العراق مد يده لجميع دول العالم من اجل جذب الاستثمارات، وهناك شركات صينية جادة في عملية الاستثمار بالعراق".



واضاف ان "هناك عدة مناقشات في موضوع استثمار الشركات الصينية، وتم طرح هذه الفكرة مع الجهات ذات العلاقة، والصين جادة في عملها ونحن متفائلون باستثمارها في العراق، لاسيما انها من الدول الكبرى وغنية بالأموال، خصوصا مع وجود الآلاف من الدوانم الصالحة للاستثمار في المثنى والنجف وغيرها من المحافظات"، مؤكداً "امكانية توفير جميع الإجراءات والمياه من خلال تقانات الري الحديثة والآبار لتستثمر في هذه المنطقة وتنعشها من اجل زيادة المساحات الخضراء". وتابع النايف، "نأمل أن ترى هذه الاستثمارات النور، وليس فقط التوقيع على الورق"، موضحاً "جدية الوزارة في توجهاتها في مجال الاستثمارية".واشار الى إنَّ "عملية الاستثمار لا تقوم بها وزارة واحدة، فالزراعة تقوم باعداد المساحات الاستثمارية، ويتم تسليمها الى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهي التي تتفاوض مع الدول والشركات، اضافة الى أن وزارة الموارد المائية تقوم بتهيئة ملف المياه، فضلاً عن الجهات الأمنية وتسهيل سمات الدخول"، لافتاً الى "حاجة المستثمر الى بيئة آمنة ومتكاملة، وهو ما نعمل عليه".واوضح ان "هناك عشرات الآلاف من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين الذين لا يملكون عملا، واختصاصاتهم بالزراعة، وليس بامكانهم زراعة الأراضي، لانها تحتاج إلى الأموال والدعم او القروض، وبالتالي لا بدَّ أن تكون ضمن أي اتفاقية استثمارية فقرة تتضمن تشغيل الايادي العاملة العراقية..



وهذا ما ستؤكد عليه الوزارة".

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