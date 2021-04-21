مجلس الوزراء يتراجع عن «ضريبة الرواتب» ويطعن بالموازنة

2021/04/21 | 08:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

قالت الحكومة ، أمس الثلاثاء، إن بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة، وأن بعض موادها سيطعن بها أمام المحكمة الاتحادية، فيما أكدت إلغاء ضريبة الدخل على رواتب الدخل التي سبق لوزارة المالية أن فرضتها.

وقال المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية والتخطيط، أعقب جلسة مجلس الوزراء، إن «بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة».

وأكد أن «مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية».

من جانبه قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، خلال ذات المؤتمر، إننا «سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة».

وأشار الوزير إلى أن «الوزارة تحاول الوصول إلى حل جيد لرفع مستوى الدخل». من جهته، ذكر وزير التخطيط خالد بتال النجم، خلال المؤتمر الصحفي، إن «رئيس الوزراء وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ فقرات الموازنة، خلال جلسة المجلس». وبخصوص فقرات الموازنة أكد النجم: «سنطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين». وتابع: «سنطعن أيضاً بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي». إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، بحث فيها تطورات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال.



وجدد الكاظمي خلال الجلسة توجيهاته السابقة لوزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية، كما وجه وزير التجارة للقيام بزيارات يومية والوقوف ميدانيا على عملية التوزيع.

كما شدد على «ضرورة قيام وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود لدعم الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والعمل بانسيابية بعيدا عن الروتين».

واشار رئيس مجلس الوزراء الى «الجهود الكبيرة لوزارة الصحة في حملات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا»، داعيا «وزارتي التربية والتعليم العالي الى التعاون مع وزارة الصحة لتسهيل اخذ اللقاحات من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية».

وقدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، واستعرض جهود الوزارة وملاكاتها في عمليات تلقيح المواطنين في بغداد وباقي المحافظات، وجهود حملات التوعية في هذا المجال.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة بشأن الطعون بالموازنة العامة، وقد أصدر المجلس القرار التالي: - تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠٢١، في ضوء التقرير المقدم من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

إلى ذلك، حددت وزارة المالية وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية وسيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض التصحيح.

واضافت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي على نسخة منه، انها باشرت بإجراءات التدقيق لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد مصادقة رئيس الجمهورية وفق الصلاحيات المخولة لنا.

واشارت المالية الى ان انها بدأت بإجراءات تدقيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) لسنة /2021 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4625 في 12/نيسان/2021، لافتة الى انه تم ملاحظتهم بوجود اخطاء ضمن الجداول والنصوص الامر الذي سيتم مفاتحة ديوان الرئاسة لغرض اصدار بيان تصحيح وفقا للصلاحية المخولة لهم بموجب احكام المادة (من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977).

وتابعت، حيث ان كافة الأخطاء التي وردت بالمشروع المرسل من قبل مجلس النواب بموجب كتابها المرقم 1/9/3022 في 6/4/2021 والمرسل من قبل رئاسة الجمهورية الى الجريدة الرسمية بموجب كتابها المرقم ذ.و/1/41/1278 في 12/4/2021 والمبينة ادناه:

1- ورد بالمادة 1/اولاً / أ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021 (101320141984) الف دينار حسبما مبين في الجدول (أ) الايرادات على وفق الاعداد الملحق بهذا القانون .

في حين ان جدول (أ) لم يعدل وفق اجمالي الايرادات المشار اليها اعلاه وانما تم الابقاء على اجمالي الايرادات المرسلة بمشروع الحكومة والبالغ (93159954484) الف دينار .

2- كذلك ورد بالمادة 2/اولا/ النفقات يخصص مبلغ (129993009291) الف دينار للسنة /2021 منها.

1-أ- النفقات التشغيلية (90559139482) الف دينار توزع وفق الحقل(1و 2و 3) من الجدول (ب) النفقات بحسب الوزارات .

في حين ان الاجمالي الصحيح هو (98974139482) الف دينار وليست (90559139482) الف دينار وذلك لعدم ادراج حقول التشغيلية الاضافية لكون المبلغ الاخير هو حاصل مجموع الحقل العامود رقم (1) مضاف اليه (1882000000) الف دينار المبالغ التشغيلية الجديدة .

3- اما بالنسبة لاجمالي الرأسمالية فقد ورد ضمن نفس القانون بمبلغ (29136869809) الف دينار (تسعة وعشرون ترليون ومائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار ) توزع على وفق ( الحقل /4 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ب النفقات بحسب الوزارات ) والجدول (هـ) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية.

في حين ورد ضمن جدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب مبلغ (25713294605) الف ينار وعند اضافة حقل الرأسمالية الاضافية الجديدة الواردة بجدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب سيكون (29136869809) الف دينار وان اجمالي المبلغ الوارد بالجدول الملحق بالقانون المرسل من قبل الحكومة هو (27757619729) الف دينار والذي لا يمكن اعتماده لكون البرلمان قام بتخفيض اجمالي النفقات الرأسمالية كما ان جدول (هـ) المشار اليه بالفقرة (3) اعلاه لا يمكن اعتماده لكون اصل الجدول لم يعتمده مجلس النواب وانما جرى تغييره بموجب جدول (ب) .

4- كذلك وردت ضمن جدول صفحة (9) بشأن الفقرة (ثالثاً) العجز 1=(أ+ب) اجمالي الايرادات (320141984101) الف دينار وهو لايطابق اجمالي الفقرة (أ+ب) وانما الصحيح هو (101320141984) الف دينار وسيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض اصدار بيان التصحيح المشار اليه اعلاه .

وكانت وزارة العدل أعلنت الأحد الماضي، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4625)، الذي تضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق والتي صادقت عليها رئاسة الجمهورية.

يذكر ان مجلس النواب، قد أقر في 31 آذار الماضي موازنة 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار {نحو 88 مليار دولار}، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا {نحو 19 مليار دولار}.

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

وصادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، على قانون الموازنة في 8 نيسان الجاري.

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