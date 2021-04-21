2021/04/21 | 08:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن طهران تتفاوض في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، بقدرات أكبر بعد صمودها بوجه الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران.



وقال روحاني، خلال كلمة لدى استقباله جمعا من الفعاليات السياسية بمناسبة شهر رمضان، إن «ترامب دعس على جميع المعاهدات ومنها الاتفاق النووي وفتح حرب اقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية..



واليوم نتفاوض في فيينا بقدرات أكبر بعد صمودنا بوجه الضغوط القصوى».وتابع روحاني أن «العقوبات ضغطت علينا في جميع القطاعات».



كما قال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، خلال محادثات فيينا، في تصريحات لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، إنه «لا صحة لما يشاع حول التوصل إلى اتفاق مؤقت أو مواضيع من هذا القبيل في محادثات إيران مع مجموعة (4+1)».

وأضاف: «لا نجري محادثات إلا بشأن الخطوات النهائية لرفع العقوبات الظالمة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يطرح في وسائل الإعلام عن الاتفاق حول خطوة بخطوة أو اتفاق مؤقت لا أساس له وغير صحيح».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني: نتفاوض في فيينا بقدرات أكبر) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني: نتفاوض في فيينا بقدرات أكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).