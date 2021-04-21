2021/04/21 | 08:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قال مصدر أمني، الأربعاء، إنّ عناصر من تنظيم "داعش" هاجموا نقطة أمنية في أطراف ناحية جلولاء.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبيّن المصدر في حديث لـ "ناس"، (21 نيسان 2021)، أنّ "الهجوم وقع بالقرب من جسر حلوان، وأسفر عن استشهاد جنديّ وإصابة خمسة آخرين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "عناصر التنظيم أحرقوا بعض المنازل وأعدموا مواش خلال الهجوم الذي تضمن قصفاً بقذائف الهاون"، مبيناً أنّ "قوة من الجيش اشتبكت مع عناصر التنظيم وأجبرتهم على الهروب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: قصف وهجوم على نقطة للجيش وإحراق منازل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: قصف وهجوم على نقطة للجيش وإحراق منازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).