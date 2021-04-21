المالية النيابية تقترح اعتماد موازنة 2021 للاعوام الثلاثة المقبلة

2021/04/21 | 08:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن وجود مقترح يقضي باعتماد موازنة 2021 للاعوام الثلاثة المقبلة.وقال عضو اللجة النائب محمد الشبكي في تصريح صحفي، إن “اجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول المقبل والمصادقة على نتائجها، وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر الى نيسان أو حزيران من العام المقبل، هذا الأمر سيتسبب بتأخير اقرار موازنة […]

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