"الفرصة سانحة".. اللجنة الرباعية بشأن ليبيا تدعو لخروج فوري للمرتزقة

2021/04/21 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت "اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، الثلاثاء، بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

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