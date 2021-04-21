أمريكة تواصل الصدارة.. قائمة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

2021/04/21 | 09:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت حصيلة ضحايا تفشي وباء كورونا حول العالم إلى نحو 3 ملايين و42 ألف حالة وفاة، فيما اقترب إجمالي الإصابات من 143 مليون إصابة حتى الآن.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن وفاة أكثر من 568 ألف شخص، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى نحو 32 […]

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