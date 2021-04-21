برلمان كوردستان يناقش عددا من مقترحات القوانين

2021/04/21 | 09:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، جلسته الاعتيادية رقم 9 للدورة الربيعية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان: ان الجلسة ستشهد:

اولا: الاستمرار في القراءة الثانية لمقترح قانون (إدارة الآثار والتراث والمحافظة عليها في إقليم كوردستان - العراق) استنادا إلى أحكام المواد (87، 88، 89)من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

ثانياً: التصويت على مقترح قرار، ومقترح قانوني، وفقاً لأحكام المواد (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان:

١- مقترح قرار (يوم الصحافة الكوردية في إقليم كوردستان - العراق)

٢- مقترح قانون (الحفاظ على شبكات وأسس الماء والمجاري في إقليم كوردستان - العراق).

ثالثاً: إضافة، أو إعفاء عدد من أعضاء البرلمان من اللجان البرلمانية الدائمة، وفقاً لأحكام مادتي (28، 34) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، وهم:

١- استقالة عضو البرلمان (زانا خالد سمايل) من (لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان).

٢- استقالة عضو البرلمان (كولستان باقي سليمان) من (لجنة الزراعة والرأي)، وإضافتها إلى (لجنة الشؤون الاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان).

٣- إضافة عضو البرلمان (هلكَوت أنور خليفة) إلى لجنتي (الزراعة والرأي) و(النزاهة).

٤- إضافة عضو البرلمان (صباح محمود محمد) إلى (لجنة النزاهة).

٥- استقالة عضو البرلمان (سرجنار أحمد محمود) من (لجنة البلديات والنقل والمواصلات والسياحة).

٦- استقالة عضو البرلمان (أبوبكر عمر عبد الله) من (لجنة العلاقات والجالية الكوردستانية)، وإضافته إلى (لجنة البلديات والنقل والمواصلات والسياحة).

٧- استقالة عضو البرلمان (هلز أحمد محمد) من (لجنة الزراعة والري)، وإضافتها إلى (لجنة العلاقات و الجالية الكوردستانية).

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