2021/04/21 | 09:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى وجرحى باستمرار الاشتباكات بين الاسايش و قوات موالية للأسد في القامشلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 09:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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