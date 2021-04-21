بالفيديو.. ممثل الصدر في البصرة يدعو لعدم السماح بعمل الفتيات في الكافيهات

2021/04/21 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

عد ممثل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في البصرة، حازم الاعرجي عمل النساء في المقاهي "الكافيهات"، سبب لانحراف الكثير من الشباب من خلال انتشار المخدرات والزنا في هذه الأماكن.

وقال الأعرجي في شريط مسجل خلال كلمة له في إحدى الأمسيات الرمضانية في منطقة حي الحسين بمدينة البصرة وأطلعت عليها (بغداد اليوم)، إن "أغلب هذه المقاهي هي تحت حماية شخصيات متنفذه وتابعة لأحزاب، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو من يمنع الحكومة المحلية وقيادة الشرطة عن اخذ دورها في محاسبة وإغلاق مثل هذه الأماكن ومنع النساء من العمل فيها".

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