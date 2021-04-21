بسبب الانتخابات وتشكيل الحكومة.. مقترح نيابي لاعتماد موازنة 2021 للأعوام الـ 3 المقبلة

وأقر مجلس النواب العراقي، مطلع شهر شباط الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2021 باجمالي نفقات بلغت 129 تريليون دينار عراقي، وعجز قدر بـ28 تريليونا.وصادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (8 نيسان 2021)، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، فيما نشر بعدها نص الموازنة في جريدة الوقائع، لتدخل حيز التنفيذ وفق القانون.وقال الرئيس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة".وتواجه موازنة 2021، رفضاً لبعض بنودها وفقراتها من قبل الحكومة، وأعضاء مجلس في النواب.وخلال مؤتمر صحفي، بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أكد وزير المالية، علي علاوي، أن الوزارة ستطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2021.بدوره قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، إن "مجلس الوزراء تباحث في التغيرات التي حصلت بمشروع قانون الموازنة في البرلمان قبل إقراره".وأضاف ناظم، أن "بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح اجراءات الحكومة"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد قانون الموازنة".
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