الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/21 | 09:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاربعاء، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني مقابل 10 حالات قبل يوم واحد.وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، أن “حالتين من أصل الحالات الجديدة المسجلة، هما محليتان، وتم تسجيلهما في مقاطعة يونان الجنوبية على الحدود مع ميانمار”.وأضافت ان “الصين سجلت أيضا 7 حالات […]

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