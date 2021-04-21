2021/04/21 | 09:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جه مصرف الرافدين فروعه المخصصة باستقبال طلبات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم تحديد عدد من الفروع في بغداد والمحافظات للترويج عن السلف داعيا الموظفين ومنتسبي الداخلية الى مراجعة الفروع التي تم تحديدها لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي لهذه الفروع”.

وأشار الى انه “تم ايقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي مع أتخاذ الاجراءات الوقائية من كورونا وتم تعويض ذلك في عدة فروع وهي ….– فرع الباب الشرقي – فرع حي العامل – فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي – فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور – فرع الاعظمية – فرع الشعب – فرع باب المعظم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه فروعه باستقبال طلبات السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوجه فروعه باستقبال طلبات السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).