قوى 'تشرين' السياسية تخرج بـ 3 توصيات ورسالة الى الامم المتحدة

2021/04/21 | 09:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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خرجت ثمان قوى سياسية تمثل احتجاجات تشرين الشعبية، بثلاث توصيات حول الانتخابات المقبلة، فيما وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة.

وذكرت القوى المجتمعة في بيان تلقى NRT عربية الاربعاء (21 نيسان 2021)، إن "العملية الانتخابية القادمة لن تكون ديمقراطية ونزيهة مالم يتم توفير العدالة بين جميع القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات، وعلى الحكومة أن تكون جادة في تهيئة بيئة انتخابية عادلة ونزيهة بإشراف الامم المتحدة، وأن تفي بتعهداتها المتضَمَّنة في برنامجها الحكومي، منها محاسبة قتلة متظاهري تشرين والكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين ظلماً، وكذلك حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف البيان، "تناشد هذه القوى الوطنية الأمم المتحدة بأخذ دورها الحقيقي والفعال لمتابعة ملف عدالة ونزاهة الانتخابات"، محذراً من "عدم تحقيق مطالب الشعب العراقي والذي يمثل مصدر إعطاء الشرعية للنظام السياسي".

وحدد البيان ثلاث توصيات صدرت عن المجتمعين:

أولا: العمل على تعديل الدستور وفقا للمادة 126 منه، وأن يكون ضمن برامج القوى السياسية لمستقبل العراق.

ثانيا: الاتفاق على التفاهمات الانتخابية.

ثالثا: ندعو الشعب العراقي إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات القادمة من أجل دعم القوى الوطنية المخلصة لتحقيق مطالب الشعب العراقي الوطنية والقطاعية والخدمية .

ووقع على البيان، "البيت الوطني، تجمع الفاو زاخو، الاتحاد العراقي للعمل والحقوق، حركة نازل أخذ حقي الديمقراطية، التيار الاجتماعي الديمقراطي، جبهة تشرين، تيار المد العراقي، د.



حميد الشبلاوي وحركة امتداد".

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