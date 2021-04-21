انتحار امرأة حرقا في مدينة الموصل

2021/04/21 | 09:39 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر محلي ،الاربعاء، بانتحار امرأة حرقا في مدينة زمار غرب الموصل.

وقال المصدر لـ NRT عربية (21 نيسان 2021) ان "امرأة تبلغ من العمر 20 عاما أقدمت على الانتحار بحرق نفسها في مدينة زمار أثر خلافات مع ابناء زوجها"، مبينا انها "كانت صائمة وقت الحادث ولم يتم إسعافها إلا من قبل الجيران".

وأضاف المصدر ان "القوات الامنية قامت باعتقال ابناء زوج المرأة المنتحرة للتحقيق معهم".

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