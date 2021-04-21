تشيلسي ينسحب رسمياً من السوبر الأوروبي

2021/04/21 | 09:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، انسحابه

بشكل رسميا من دوري السوبر الأوروبي،

وبذلك تكون جميع الأندية الإنجليزية

الستة منسحبة من الدوري.

وقال تشيلسي في بيان، إنه "بدأ إجراءاته

الرسمية للانسحاب من المجموعة

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