عاصم الجزار والفساد المستمر بالعبور الجديدة - حاتم الجوهرى

2021/04/21 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى قام الدكتور/ عاصم الجزار وزير الإسكان مؤخرا بتغيير رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بعد عدة وقائع للفساد وعدم تنفيذ القوانين ذات الصلة وحضور طاغي لظاهرة الأيدي المرتعشة، حيث قام بتعيين المهندس/ أحمد على محمد حسن، خلفا لسابقه.وكانت أبرز وقائع الفساد وارتعاش الأيدي، هي مخالفة رئيس الجهاز السابق لقرار مباشر واضح لا لبس فيه صادر له من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برقم 142 وبتاريخ 1/9/2020م، حي ......





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