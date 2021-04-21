لمن تعطي صوتك يا ناخب ؟ (2) - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/21 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي جثمت على صدور العراقيون بكابوسها ظاهرة أرهقت الشعب مدة من الحكم استمرت ثمانية عشر عاماً ولا زال يعاني من كابوسها إلى الآن سادت فيها المحاصصة الطائفية والفساد الإداري وضياع هيبة الدولة بسبب انفلات السلاح والاغتيالات والخطف والفقر والبطالة والفساد الإداري والجوع والحرمان واقتصاد ريعي جعل الشعب استهلاكي وغير منتج يعتمد على مورد واحد (عائدات النفط) ويعتمد على استيراد المواد الغذائية والصناعية من دول ا ......





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