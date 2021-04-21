يموت المعارضون ، ويبقى الدكتاتور - نادية خلوف

2021/04/21 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف يموت المسنون ، وكذلك الشباب فالموت لا يعرف التفريق بينهم ، لكن يبدو أن جيل الأربعينيات هو الأوفر حظّاً في الموت ، وهنا لا أعني البشر العاديين بل الطبقة السياسية سواء منها الحاكمة، أو المعارضة .



أغلب من تعرّض للسجن هم الشيوعيون حيث كان جيل الأربعينيات من السجناء ينتمي للحزب الشيوعي السّوري، وفيما بعد إلى حزب العمل الشيوعي ، وكان نصيب حزب العمل الشيوعي هو أكبر حصّة من الجميع ، كما أن الإخوان المسلم ......





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