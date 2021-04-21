رسمياً.. السوبر الأوروبي يعلن تجميد البطولة ويتحدث عن ’’ضغوط خارجية’’

2021/04/21 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أصدر دوري السوبر الأوروبي، بيانا رسميا، أكد خلاله تجميد المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة.

وأكد "سوبر ليج"، في بيانه الرسمي، أنه "سيتم تجميد البطولة حتى يتم إعادة تشكيل المشروع من دون الأندية الإنجليزية"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطاً خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي".

وجاء في البيان: "نحن مقتنعون بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى تغيير..



ونحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد".وأضاف البيان: "يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء".

وأكمل البيان: "على الرغم من الإعلان عن مغادرة الأندية الإنكليزية وإجبارها على اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب تعرضها لضغوطات، إلّا أننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تماماً مع القوانين واللوائح الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار المحكمة".

واختتم: "نظراً للظروف الحالية سنعيد النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائماً أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله".

وكانت أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، تشيلسي وتوتنهام، قد أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

وضربت حالة من الانقسام الكرة الأوروبية الأيام الماضية، بعدما أعلن 12 ناديا من النخبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقا، حيث يتواجد 15 فريقا ثابتا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.

وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان وقعت عليه اتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم وروابط الأندية في الدول الثلاث، باستبعاد اللاعبين والأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة في البطولات الأخرى.

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