داعش يحرق عجلات مدنيين في ديالى ويصيب 4 عسكريين بينهم ضابط

2021/04/21 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من محافظة ديالى، الأربعاء (21 نيسان 2021)، إجمالي ضحايا انفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش في قاطع شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تعرضاً شنّه داعش على أطراف قرية جراد السباهي في ريف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، ما دفع قوات الجيش إلى إرسال تعزيزات قتالية".

وأوضح قائلاً: "أثناء التحرك في طريق زراعي قرب منطقة الغاية، انفجرت عبوة ناسفة على دورية عسكرية ما أسفر عن إصابة ضابط و3 جنود بجروح متفاوتة".

وأضاف، أن "داعش أحرق اثنين من عجلات المدنيين في قرية جراد السباهي قبل هروبه، لتصل بعدها قوات أمنية مشتركة، وتبدأ بعمليات تمشيط واسعة".

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