2021/04/21 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (20 نيسان 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف محافظات العراق، فيما أشارت إلى وجود أمطار خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب محافظات العراق.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون الطقس فيهما غائماً جزئياً وأحياناً غائم، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، ولا تغير بدرجات الحرارة".

وستكون اليوم درجة الحرارة 40 درجة مئوية في بغداد وصلاح الدين وديالى وواسط وبابل، أمّا في البصرة وذي قار ستكون درجة الحرارة 43 درجة مئوية، و44 في محافظة ميسان، و32 في دهوك، و35 في أربيل والسليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات الأنواء: أمطار خفيفة واستمرار درجات الحرارة المرتفعة في أغلب المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات الأنواء: أمطار خفيفة واستمرار درجات الحرارة المرتفعة في أغلب المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).