الرافدين يصدر توجيها يخص سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

2021/04/21 | 09:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الأربعاء، توجيها الى فروعه المخصصة باستقبال طلبات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، انه “تم تحديد عدد من الفروع في بغداد والمحافظات للترويج عن السلف”، داعيا “الموظفين ومنتسبي الداخلية الى مراجعة الفروع التي تم تحديدها لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي […]

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