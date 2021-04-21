من بينها شركات دفاع.. قراصنة صينيون يخترقون عشرات الوكالات الحكومية الأميركية

2021/04/21 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة خاصة للأمن السيبراني تعمل مع الحكومة الفيدرالية الأميركية أن قراصنة صينين متطورين اخترقوا عشرات الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من القطاعات الحيوية في أميركا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

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