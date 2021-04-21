«أبل» تكشف عن أكثر منتجاتها حداثة.. أجهزة جديدة تظهر للمرة الأولى

2021/04/21 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت شركة أبل، عن أكبر عمليات تحديث لأجهزتها وعدد كبير من المنتجات الجديدة في حدث مؤتمرها السنوي لفصل الربيع.

وتضمنت الأجهزة التي تم الكشف عنها، أمس الثلاثاء، أحدث نسخة من أجهزتها اللوحية آيباد برو، وأجهزة iMac الملونة المعاد تصميمها، فضلاً عن هاتف آيفون الجديد بلون لم تعتد أبل على استخدامه، فضلاً عن متتبع المواقع إيرتاغ AirTag الذي طال انتظاره، وتلفاز أبل الذي يتضمن جهاز تحكم عن بعد محدث يعتمد على المساعد الذكي "سيري".

وكما هو متوقع، كشفت أبل النقاب عن جهاز iPad Pro محدث بمعالج أسرع ودعم لتقنية الجيل الخامس 5G، ومنفذ Thunderbolt حتى يتمكن من الاتصال بمزيد من الشاشات الخارجية وشاشة Mini-LED.

وقالت الشركة في العرض التقديمي في المؤتمر، إن شاشة جهاز آيباد برو الجديد، ستزيد السطوع وتوفر نسبة تباين أعلى وتحسن كفاءات الطاقة لإطالة عمر البطارية.

كما تمت إضافة شريحة M1 القوية إلى أجهزة آيباد برو للمرة الأولى، مما يتيح العديد من تحديثات البرامج بما في ذلك رسومات أفضل وتأثيرات فيديو محسّنة وميزات الواقع المعزز، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN".

وتتيح الكاميرا المحدثة عمقاً محسناً وجودة فيديو أفضل، وميزة تسمى Center Stage يتم تصغيرها تلقائياً أثناء مكالمات الفيديو أو الاجتماعات، اعتماداً على عدد الأشخاص في الإطار.

يبدأ سعر iPad Pro الجديد من 799 دولاراً وهو متاح للطلب بدءاً من 30 نيسان.

إعادة تصميم "آيماك"

كما كشفت أبل عن جهاز آيماك iMac والمعاد تصميمه، حيث يضم شريحة M1 الداخلية الجديدة للشركة.



فيما سمحت الشريحة الجديدة لشركة أبل بتقليص الأجهزة الداخلية، حيث ساعدت في استبدال النظام الحراري الذي يحافظ على برودة الجهاز بمروحتين صغيرتين.



ويبلغ عمق جهاز iMac الجديد 11.5 ملم فقط.

ستعمل شريحة M1 أيضاً على تشغيل تطبيقات iMac بشكل أسرع، وتحسين سرعة التعلم الآلي وتمكين استخدام تطبيقات آيفون مثل Zillow وHeadspace من شاشة iMac، وفقاً لما قاله مسؤولو أبل أمس الثلاثاء.

سيحتوي iMac الآن على شاشة بمقاس 24 بوصة وبدقة 4.5 كيلو بايت 11.3 مليون بكسل.



ويتوفر بسبعة ألوان.

بالنسبة للمستخدمين الذين ما زالوا يعملون من المنزل، قامت أبل أيضاً بتحسين كاميرا آيماك.



وتتضمن ميزات الكاميرا دقة 1080 بكسل توازن اللون الأبيض التلقائي إلى جانب تقليل الضوضاء وتخطيط النغمات لتجعلها تبدو أفضل.



كما يحتوي الكمبيوتر أيضاً على ميكروفون جديد مصمم لتقليل الضوضاء المرتدة حتى تبدو أفضل أيضاً.

فيما يبدأ سعر iMac الجديد من 1299 دولاراً لأربعة ألوان، و1499 دولاراً للألوان الثلاثة الأخرى بالإضافة إلى ميزات إضافية.



فيما سيكون متاحاً في النصف الثاني من شهر ايار.

وفي الوقت نفسه، تضيف أبل زر معرف اللمس إلى لوحة المفاتيح الخارجية لـ iMac لأول مرة.



وسيتم وضع زر Touch ID في الزاوية اليمنى العليا من لوحة المفاتيح، كما هو الحال في أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBooks، وسيسمح بالمثل للمستخدمين بإلغاء قفل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أو تبديل المستخدمين أو إجراء مدفوعات من خلال بصمات أصابعهم.

ستتوفر كل من لوحة المفاتيح وماوس Magic Mouse من أبل بمجموعة متنوعة من الألوان، لتتناسب مع مجموعة الألوان الجديدة على iMac.

تحديد المواقع عبر "إيرتاغ"

أخيراً كشفت أبل عن قطع آيرتاج AirTag، وهي عبارة عن أجهزة تحديد موقع للأشياء باستخدام البلوتوث، حيث تساعدك في العثور على العناصر مثل المفاتيح والمحافظ وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو حتى سيارتك.

وتسمح الأقراص الصغيرة المسطحة والدائرية المزودة بشرائح مدمجة لشخص ما بتحديد موقع العناصر عند الاتصال بتطبيق Find My من أبل، كما أن الأجهزة الجديدة تأتي متوافقة مع المساعد الصوتي من أبل والمعروف باسم سيري Siri.

وتتميز الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والمقاومة للماء والغبار، بمكبر صوت مدمج يقوم بتشغيل الأصوات للمساعدة في تحديد موقعه.

تم تزويد AirTag بشريحة U1 من تصميم أبل، والتي تستخدم تقنية النطاق العريض للغاية، وهي نفس الشريحة المستخدمة في هواتف آيفون 12.

وتم تحديد سعر AirTag بـ 29 دولاراً أو الحصول على 4 أجهزة مقابل 99 دولاراً، بدءاً من 30 نيسان.

أبل TV 4K مع جهاز تحكم عن بعد

طرحت أبل الجيل التالي من جهاز البث تلفاز أبل TV 4K الخاص بها، جنباً إلى جنب مع جهاز تحكم عن بعد بالمساعد الصوتي سيري للمرة الأولى.

يشتمل جهاز التحكم عن بُعد، المصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%، على لوحة جديدة في الأعلى يمكن للمستخدمين النقر عليها أو التمرير خلالها للتنقل، بالإضافة إلى زر Siri مخصص على الجانب.

وسيتوفر جهاز أبل TV الجديد اعتباراً من 30 نيسان، بإصدار 32 غيغابايت مقابل 179 دولاراً ونسخة 64 غيغابايت مقابل 199 دولاراً.

آيفون أرجواني وتحديث بطاقة أبل

قامت أبل أيضاً بإجراء تغييرات على عروض أبل كارد للأزواج والعائلات الذين يشاركون حسابات بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

يمكن للزوجين الآن دمج خطوط ائتمان أبل كارد الخاصة بهم ومشاركتها، مع التمتع بحقوق متساوية على الحساب ومع كل شخص يقوم ببناء ائتمان.

بالنسبة للعائلات، ستسمح الشركة الآن لأي فرد يزيد عمره عن 13 عاماً باستخدام حساب أبل كارد العائلي.

وتعد بطاقة أبل أو Apple Card بطاقة ائتمان تحمل علامة أبل التجارية صادرة عن بنك غولدمان ساكس، وأطلقتها الشركة في عام 2019، وهي متاحة فقط لمستخدمي آيفون.

كما أعلنت أبل أيضاً عن خدمة مدفوعة للبودكاست تسمى اشتراكات أبل Podcast.



من بين مزايا اشتراك البودكاست الاستماع بدون إعلانات والوصول المبكر إلى المسلسلات الجديدة والمحتوى الحصري.

تشمل بعض العلامات التجارية الإعلامية المشاركة NPR وLos Angeles Times وThe Athletic.



وستتوفر الخدمة المدفوعة في 170 منطقة ودولة الشهر المقبل.



فيما سيحدد صانعو البودكاست أسعارهم الخاصة.

في مفاجآت أخرى، خصصت أبل بعض الوقت للإعلان عن توفر أجهزة آيفون 12 والنسخة المصغرة منها والمعروفة باسم ميني الآن باللون الأرجواني.



ينضم هذا إلى النماذج الموجودة المتوفرة باللون الأزرق والأخضر والأسود والأبيض والأحمر.



ويبدأ بسعر 799 دولاراً وسيطرح للبيع في 30 نيسان.

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