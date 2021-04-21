توجيه جديد من مصرف الرافدين حول الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية

2021/04/21 | 10:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه مصرف الرافدين، الأربعاء، فروعه المخصصة باستقبال طلبات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية.

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 نيان 2021) انه "تم تحديد عدد من الفروع في بغداد والمحافظات للترويج عن السلف داعيا الموظفين ومنتسبي الداخلية الى مراجعة الفروع التي تم تحديدها لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي لهذه الفروع".

وأضاف، انه "تم ايقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي مع أتخاذ الاجراءات الوقائية من كورونا وتم تعويض ذلك في عدة فروع ....



وهي فرع الباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الاعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم".

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