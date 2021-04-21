الشرطة يواجه الأهلي السعودي في لقاء مصيري بأبطال آسيا

2021/04/21 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيخوض فريق الشرطة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة من مساء اليوم الأربعاء، مواجهة مهمة أمام فريق الأهلي السعودي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.ويأمل فريق الشرطة بأن يعود لواجهة المنافسة من جديد بعد أن تعرض لخسارتين في الجولتين الأولى والثانية، الأمر الذي يجعل من فقدانه للمزيد من النقاط تقويضاً لحظوظه في المنافسة على التأهل إلى دور الـ16.وقال اللاعب أمجد عطوان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن" المباراتين السابقتين لم يكن الفريق بالمستوى المطلوب، والطموح هو تغيير الصورة التي ظهرنا عليها ، ونحن عازمون على تحقيق شيء في هذه المباراة".وتابع عطوان ان" البداية عادةً ما تكون صعبةً لهذا تعثرنا بالخسارة أمام الدحيل، وفي المواجهة الثانية لعبنا بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر، بالإضافة لبعض الغيابات المؤثرة التي أسهمت بشكل مباشر في نتائج الفريق".ويلتقي في المباراة الثانية فريق الدحيل القطري مع الاستقلال الإيراني على الملعب نفسه.

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