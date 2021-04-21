رسميا.. تشيلسي ينسحب من مشروع السوبر الأوروبي

2021/04/21 | 10:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن تشيلسي الإنجليزي انسحابه رسميا من مشروع دوري السوبر الأوروبي، ليغلق الباب كآخر الأندية الإنجليزية المغادرة من المسابقة التي لم تبصر النور بعد.وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق أن تشيلسي ومانشستر سيتي انسحبا، قبل أن يعلن السيتي انسحابه رسميا، تلاه انسحاب أربعة أندية إنجليزية هم أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام، ليبقى الجميع […]

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