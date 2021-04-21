قتلى وجرحى بين صفوف القوات الأمنية اثر تعرضين لداعش في ديالى

2021/04/21 | 10:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قتل واصيب نحو 9 منتسبين من القوات الامنية، الاربعاء، اثر انفجار عبوة ناسفة على قوة عسكرية، فضلا عن تعرض لداعش في ناحية جلولاء.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (21 نيسان 2021)، ان "الهجوم وقع بالقرب من جسر حلوان، وأسفر عن استشهاد جندي وإصابة خمسة آخرين".

وأضاف، أن "عناصر داعش قاموا بحرق منازل وقتل مواش خلال هجومهم الذي تضمن قصفاً بقذائف الهاون"، مؤكدا ان "القوات الامنية دخلت في اشتباك مع عناصر التنظيم ما اضطرهم الى الهروب".

وفي حادث منفصل، انفجرت عبوة ناسفة، اثناء مرور دورية للقوات الامنية الامنية في منطقة "الغاية" اطراف جلولاء شرقي ديالى.

واشار مصدر امني لـ NRT عربية، الى ان "الحادث اسفر عن اصابة 3 منتسبين نقلوا على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

واكد ان "القوات الامنية باشرت عقب التعرض مباشرة بعمليات ملاحقة وتفتيش لتعقب عناصر التنظيم".

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