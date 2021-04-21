اصابة 4 جنود بينهم ضابط حصيلة تفجير عبوة ناسفة في ديالى

2021/04/21 | 10:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد

التميمي، الاربعاء، اصابة 4 جنود بينهم

ضابط بانفجار عبوة ناسفة على دورية

للجيش شمال شرق ديالى.

وقال التميمي ان” عبوة ناسفة موضوعه

على طريق زراعي قرب زور الغاية في اطرا

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