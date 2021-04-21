الكعبي يتحدث عن الدولة العميقة لسائرون ويكشف علاقة الصدريين بالمحتجين

2021/04/21 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة تحدث النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، عن الدولة العميقة لتحالف سائرون، فيما كشف عن علاقة الصدريين بالمحتجين.وقال الكعبي، في لقاء متلفز تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “زيادة […]

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