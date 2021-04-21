اللجنة المالية تكشف تقديمها مقترح يقضي باعتماد موازنة 2021 للأعوام الثلاث المقبلة

2021/04/21 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء، عن مقترح قدمته يقضي باعتماد موازنة 2021 للأعوام الثلاثة المقبلة.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريحات صحفية: إن إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول المقبل والمصادقة على نتائجها وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر … Readmore

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