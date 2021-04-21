2021/04/21 | 10:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

495 مشاهدة

وجه مصرف الرافدين ،الاربعاء، فروعه المخصصة باستقبال طلبات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية.

وقال المصرف في بيان تلقىNRT عربية نسخة منه (21 نيسان 2021) انه "تم تحديد عدد من الفروع في بغداد والمحافظات للترويج عن السلف داعيا الموظفين ومنتسبي الداخلية الى مراجعة الفروع التي تم تحديدها لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي لهذه الفروع مشيرا الى انه تم ايقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي مع أتخاذ الاجراءات الوقائية من كورونا وتم تعويض ذلك في عدة فروع وهي:

- فرع الباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الاعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الرافدين بشأن سلف الموظفين.. وتوجيه لفروعه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الرافدين بشأن سلف الموظفين.. وتوجيه لفروعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).