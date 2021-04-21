تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاربعاء

2021/04/21 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسعار الصرف العاصمة بغداد :

سعر البيع : 148,500

سعر الشراء : 147,500

اسعار الصرف اربيل :

سعر البيع : 148,500

سعر الشراء : 147,500

اسعار الصرف البصرة :

سعر البيع : 148,750

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