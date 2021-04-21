2021/04/21 | 10:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،

وزيرة التجارة روهصار بكجان، اليوم

الأربعاء بعد مزاعم أنها فضلت شركة

زوجها في مناقصات حكومية.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، عيّن

إردوغان، محمد موس ، المنتمي لحزب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يقيل وزيرة التجارة التركية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يقيل وزيرة التجارة التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).